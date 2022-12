Bundestag stimmt für Erhöhung der Regionalisierungsmittel (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Damit wird der jährliche Zuschuss an die Länder für Busse und Bahnen um eine Milliarde Euro erhöht. Das Geld soll noch in diesem Jahr fließen. Darüber hinaus steigt die Höhe der sogenannten Regionalisierungsmittel im Jahr automatisch um 3 Prozent statt wie bisher um 1,8 Prozent. Die zusätzlichen Gelder aus Berlin waren Bedingung der Bundesländer für deren finanzielle Beteiligung am sogenannten 49-Euro-Ticket. Der Bunderat wird voraussichtlich morgen darüber entscheiden - eine Zustimmung gilt als sicher.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.