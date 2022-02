Polizist am Frankfurter Flughafen (dpa / picture alliance / Frank Rumpenhorst)

Das Oberlandesgericht Frankfurt sprach zwei Klägerinnen Entschädigungen für zusätzliche Tickets und Übernachtungen zu. Die Frauen hatten ihren Fernflug am Frankfurter Flughafen verpasst, obwohl sie sich an die zeitlichen Vorgaben gehalten und drei Stunden vor Abflug eingecheckt hatten. Wegen der langen Wartezeiten an den von der Bundespolizei organisierten Passagier-Kontrollen erreichten sie das Flugzeug jedoch nicht rechtzeitig.

