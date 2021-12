Corona-Impfkampagne Bund: Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Booster

Das Bundesgesundheitsministerium hat klargestellt, dass Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren einen Anspruch auf eine Corona-Auffrischungsimpfung haben. Dies gelte unabhängig von den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, heißt es in einem Schreiben des Ministeriums an die Bundesländer. Es wurde bereits am Montag versandt, aber erst heute der Öffentlichkeit bekannt.

29.12.2021