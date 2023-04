Bundesrechnungshof

42 Stunden pro Woche sollten die Deutschen laut einem Vorschlag des Wirtschaftswissenschaftlers Michael Hützer arbeiten. (Unsplash / Vladimir Kudinov)

In Zeiten zunehmender Digitalisierung sollte er überzählige Gebäudeflächen abgeben und Neubauten auf ein Mindestmaß beschränken, erklärte die Behörde. Stattdessen seien die Flächen in den vergangenen Jahren sogar von 7,1 auf 8,2 Millionen Quadratmeter 2022 vergrößert worden. Der Bund habe die Anpassung an flexible Arbeitsformen versäumt und leiste unnötige Ausgaben. Die Rechnungsprüfer schätzten, dass sich durch Arbeiten von Zuhause aus, durch neue Raumkonzepte oder Büros, die von mehreren Mitarbeitern abwechselnd genutzt werden, 300 Millionen Euro Kaltmiete pro Jahr einsparen ließen. Zudem würde auf diese Weise der Ausstoß klimaschädlicher Gase reduziert.

