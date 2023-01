Die Beratungen über die geplante Krankenhausreform starten (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Jens Büttner)

Bei der Schaltkonferenz geht es um die konkrete Umsetzung von Vorschlägen einer Expertenkommission zur künftigen Klinikstruktur in Deutschland und zur Finanzierung der rund 1900 Krankenhäuser. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will diese grundlegend ändern. Die Fallpauschalen sollen an Bedeutung verlieren, um die Anreize zu senken, möglichst viele Patienten zu behandeln. Stattdessen sollen alle Kliniken künftig eine Basisfinanzierung für die Vorhaltung von Betten, Personal und medizinischem Gerät erhalten.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft rief die Teilnehmer der Arbeitsgruppe dazu auf, keine Zeit zu verlieren. Ihr Vorstandsvorsitzender Gaß sagte, die Krankenhäuser bräuchten schnellstmöglich eine Zukunftsperspektive.

