Das Ziel: Der Schutz des Gesundheitssystems vor einer drohenden Überlastung in Folge der Omikron-Welle. Wie das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, könnte die Obergrenze für Indoor-Veranstaltungen von 50 auf 20 bis 25 Teilnehmer gesenkt werden - und die für Veranstaltungen unter freiem Himmel von 200 auf 100 Teilnehmer. Zudem könnten Clubs und Diskotheken dort geschlossen werden, wo sie noch geöffnet sind.

Voraussichtlich würden diese Beschränkungen noch nicht an den Weihnachtsfeiertagen in Kraft treten, sondern erst danach, hieß es. Außerdem soll es bei dem Austausch der Regierungschefinnen und -chefs von Bund und Ländern um vorbereitende Maßnahmen zum Schutz der kritischen Infrastruktur gehen.

Zuvor hatte der Corona-Expertenrat der Bundesregierung die rasche Einführung von Kontaktbeschränkungen empfohlen. Diese sollten wegen der hochansteckenden Omikron-Virusvariante bereits in den kommenden Tagen greifen, heißt es in der Empfehlung der Wissenschaftler. Darin werden zudem weitere Gegenmaßnahmen zur Kontrolle des Infektionsgeschehens wie etwa eine beschleunigte Booster-Kampagne vorgeschlagen, die bundesweit abgestimmt sein sollten.

Die Experten warnen, sollte sich die Ausbreitung von Omikron so fortsetzen wie bisher, wäre ein relevanter Teil der Bevölkerung gleichzeitig erkrankt und/oder in Quarantäne. Dadurch wären das Gesundheitssystem und die gesamte kritische Infrastruktur in Deutschland extrem belastet.