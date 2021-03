Thüringens Ministerpräsident Ramelow fordert Änderungen bei den Bund-Länder-Runden zu den Corona-Maßnahmen.

Die Treffen müssten mit Anwesenheitspflicht im Kanzleramt abgehalten werden, sagte der Linken-Politiker der Zeitung "Die Welt". Zudem müssten sie so vorbereitet sein, dass es nur noch um zwei bis drei juristisch geprüfte Alternativen gehe. Ramelow kritisierte, derzeit lese er die Beschlussvorlagen von Kanzleramt und SPD-Ländern zuerst in den Medien, bevor er sie selbst erhalte. Mehr Informationen lägen ihm meist nicht vor. Das sei gefährlich, weil man so keine Rücksprache mit Fachleuten halten könne. Das Debakel um die kurz nach der Ankündigung gekippte Osterruhe sei darauf zurückzuführen, dass bei den nächtlichen Beratungen die damit zusammenhängenden rechtlichen Fragen nicht hätten geklärt werden können.

