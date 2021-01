Bund und Länder haben sich auf eine Verlängerung des Lockdowns zunächst bis zum 14. Februar verständigt. Verschärfungen gibt es im Bereich der Maskenpflicht, beim Homeoffice und in Alten- und Pflegeheimen. Die Maßnahmen im Überblick:

Alle Bürgerinnen und Bürger sollen nach dem Willen von Bund und Ländern ihre Kontakte weiter auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken. Private Zusammenkünfte sind weiterhin im Kreis des eigenen Hausstands und mit einer weiteren Person erlaubt.

Schulen bleiben zu

Schulen bleiben grundsätzlich geschlossen beziehungsweise ist die Präsenzpflicht ausgesetzt. Ebeno soll bei den Kinderbetreuungseinrichtungen verfahren werden. Zur Begründung wird angeführt, es gebe ernstzunehmende Hinweise, dass sich die Mutation des Coronavirus stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreite, als das bei dem bisher bekannten Virus der Fall sei.

Mindestens OP-Masken in Geschäften, Bussen und Bahnen

Die Maskenpflicht im öffentlichen Raum wird verschärft. In öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Geschäften ist künftig das Tragen medizinischer Masken verpflichtend, also einfacher OP-Masken oder FFP2-Masken. Diese hätten eine höhere Schutzwirkung als Alltagsmasken. Stoffmasken sind damit in Bus und Bahn nicht mehr erlaubt. Das gleiche gilt für Gottesdienste, deren Durchführung bei mehr als zehn Teilnehmenden beim zuständigen Ordnungsamt gemeldet werden muss - und zwar mindestens zwei Werktage vor der Veranstaltung.



Im öffentlichen Personenverkehr soll das Fahrgastaufkommen deutlich zurückgehen. Dieses Ziel soll laut dem Beschluss auch durch zusätzlich eingesetzte Verkehrsmittel erreicht werden. Außerdem werden Arbeitgeber gebeten, die Anfangszeiten ihrer Beschäftigten gestaffelt beginnen zu lassen.

Keine Home-Office-Pflicht

Eine im Vorfeld breit diskutierte Home-Office-Pflicht beschlossen die Länderchefs und die Kanzlerin nicht. Das bundesministerium für Arbeit und Soziales soll aber eine bis zum 15. März befristete Verordnung erlassen. wonach Arbeitgeberinnen und Arbeigtgeber überall dort, wo es möglich ist, Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen. Dort, wo Präsenz erforderlich ist, wird das Tragen von FFP2-Masken empfohlen, wenn die Arbeitnehmer keinen ausreichenden Abstand zueinander halten können.

Alten- und Pflegeheime

In Alten- und Pflegeheimen muss das Personal beim Kontakt mit den Bewohnern künftig FFP2-Masken tragen. Außerdem werden verpflichtende Schnelltests mehrmals pro Woche für das Personal und für alle Besucherinnen und Besucher vorgeschrieben. Kurzfristig sollen Bundeswehrsoldaten und in einem zweiten Schritt Freiwillige zur Durchführung von umfangreichen Schnelltests eingesetzt werden.

Konzepte für Öffnungen

Bis Mitte Februar soll eine Arbeitsgruppe ein Konzept für eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie erarbeiten. Damit sollten die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden, ein erneutes Ansteigen der Zahlen zu vermeiden.

