Der Bundestag hat kontrovers über den Bund-Länder-Beschluss diskutiert, den Teil-Lockdown zu verlängern und einige Regeln zu verschärfen. Die AfD kritisierte unverhältnismäßige "Kollateralschäden", die FDP vermisst eine "Gesamtstrategie". Kanzlerin Merkel und SPD-Fraktionschef Mützenich verteidigten die Maßnahmen.

FDP-Chef Lindner sagte in der Debatte, die angekündigte Gesamtstrategie gebe es auch nach den gestrigen Beratungen nicht. Aus dem November-Wellenbrecher sei ein Dezember-Stillstand geworden, während die Kosten der Pandemiebekämpfung explodierten.



AfD-Fraktionschefin Weidel bezeichnete die beschlossenen Ma�?nahmen als widersprüchlich und bevormundend. Es gehe den Staat nichts an, wer wen in privaten Räumen treffe. Zudem seien die "Kollateralschäden" durch den Teil-Lockdown schon jetzt größer als die Schäden, die das Virus anrichte.



Linken-Fraktionschef Bartsch betonte, in der Runde von Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten werde auch über die Einschränkung von Grundrechten gesprochen - dafür sei das Gremium aber nicht legitimiert.



Grünen-Fraktionschef Hofreiter nannte die Beschlüsse richtig, bemängelte aber, dass etwa die Schulen zu wenig unterstützt würden.



SPD-Fraktionschef Mützenich bezeichnete die Regelungen dagegen als verantwortungsvoll und lebensnah. Vom Lockdown Betroffene könnten weiter auf großzügige Hilfen setzen. Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Brinkhaus (CDU), forderte eine stärkere Beteiligung der Länder an den Kosten durch die Pandemie. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt warf den Bundesländern vor, dass sie bei der Digitalisierung der Schulen zu langsam vorangingen.



Bundeskanzlerin Merkel hatte zuvor die Beschlüsse damit gerechtfertigt, dass es nach wie vor keine Trendwende bei den Fallzahlen gebe. Die derzeitigen Beschränkungen seien unausweichlich und Lockerungen derzeit nicht denkbar.

