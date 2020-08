Einige Ministerpräsidenten dürfte Angela Merkel wohl gerne mal in Quarantäne schicken wollen, ihren Parteifreund Rainer Haseloff zum Beispiel. Der will nicht einmal das Minimal-Bußgeld von 50 Euro für Maskenverweigerer mittragen.

Mehr als fünf lange Stunden hat die Kanzlerin versucht, die Länder auf Linie zu bringen. Vergeblich. Dass ihr möglicher Nachfolger im Kanzleramt, CSU-Chef Markus Söder, ihr das Leben schwermacht, daran dürfte sie sich gewöhnt haben – zunehmend aber fallen ihr selbst Christdemokraten, vornehmlich aus dem Osten der Republik, in den Rücken. Noch vor der Kanzlerin geht Haseloff an die Öffentlichkeit, verteidigt sein Nein zum Bußgeld, ein Affront, besser kann er nicht demonstrieren, wie wenig er sich um Wünsche des Bundes schert!

Immerhin sollen Großveranstaltungen überall bis zum Jahresende verboten bleiben, über Karneval und Weihnachtsmärkte wird erst später entschieden, dieses Zugeständnis macht der Bund, um nicht völlig blamiert dazustehen.

Einheitliche Hygienevorschriften an Schulen – ein frommer Wunsch

Mit der bundesweit einheitlichen Begrenzung privater Feiern auf 25 Personen kann sich die Bundesregierung nicht durchsetzen, einheitliche Hygienevorschriften an Deutschlands Schulen bleiben ein frommer Wunsch. NRW lässt die Maskenpflicht wieder fallen, Berlin überlässt es sogar jeder einzelnen Schule, ob und wo sie getragen werden soll. Im Schulbus Maske auf, im mit 30 Schülern besetzen Klassenraum wieder ab, gefeiert werden aber darf nicht. Wie sollen Kinder und Jugendliche das kapieren, wenn sich erwachsene Politiker nicht auf einheitliche Regeln verständigen können?

Es wird experimentiert bis zum Geht-Nicht-Mehr. Den dicksten Schnitzer leisten sich dabei Kanzlerin und Gesundheitsminister: Nach nicht einmal drei Wochen die verpflichtenden Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten wieder abzuschaffen und durch Quarantäne zu ersetzen, ist ein fatales Signal. Wie und von wem soll die Einhaltung der Vorschriften kontrolliert werden? Testkapazitäten wären durchaus noch vorhanden, 1,2 Millionen pro Woche sind möglich, 875.000 wurden zuletzt vorgenommen, die Reisesaison endet, weniger Urlauber kommen zurück.

Coronapolitische Kleinstaaterei geht weiter

Bayern will deshalb zu Recht an kostenlosen Tests festhalten, wer anderswo lebt, muss in die Quarantäne. Immerhin ist der Bundesregierung in letzter Minute aufgefallen, dass es nicht sein kann, dass wir alle, die Steuerzahler, für den Verdienstausfall einzelner aufkommen müssen. Wer wissentlich in ein Risikogebiet fährt, muss auch die finanziellen Folgen tragen!

Die coronapolitische Kleinstaaterei aber geht weiter, überall andere Regeln für die Hochzeitsfeier, obwohl die Gäste aus dem ganzen Bundesgebiet kommen. Ohne Maske im Bus? Kostet in Magdeburg nichts, in Berlin bis zu 500 Euro. All das sorgt nicht für Akzeptanz, es ist Wasser auf die Mühlen der Corona-Leugner, die sich darin bestätigt sehen werden, auch trotz Verbot auf die Straße zu gehen. Nicht nur die Kanzlerin dürfte sich manchmal eine Corona-Pause für den deutschen Föderalismus wünschen.

