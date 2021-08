Bund und Länder haben sich auf ein Ende der kostenlosen Corona-Tests geeinigt. Das teilte Bundeskanzlerin Merkel nach einer Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin mit. Vom 11. Oktober an muss dann jeder, der nicht geimpft ist, seinen Schnelltest selbst bezahlen, wenn er am öffentlichen Leben teilnehmen will.

Zudem wurde beschlossen, dass Ungeimpfte ab dem 23. August für Veranstaltungen in Innenräumen einen negativen Coronatest vorlegen müssen. Ausgenommen von der Regelung sind Kinder bis zum sechsten Lebensjahr und Schüler. Der Bundestag wird zudem gebeten, die epidemische Lage von nationaler Tragweite über den 11. September hinaus zu verlängern.

Merkel: "Müssen dafür werben, dass geimpft wird"

Die Bundeskanzlerin erklärte, man müsse dafür werben, dass geimpft werde, weil dies ein Schutz für alle sei. Deutschland sei beim Impfen innerhalb der Europäischen Union mittlerweile nicht mehr Spitze. Laut Merkel sind hierzulande 55,1 Prozent der Bevölkerung vollständig und 62,5 Prozent einmal geimpft. Erfreulich sei, dass mehr als 80 Prozent der über 60-Jährigen geimpft seien, betonte die Kanzlerin.

Kritik der Opposition an Bund-Länder-Beschlüssen

Die Entscheidung von Bund und Ländern über kostenpflichtige Corona-Tests ist bei den Oppositionsparteien auf Kritik gestoßen. FDP-Chef Lindner sagte in Berlin, er halte diesen Schritt für verfrüht. Es müsse zwar demnächst in diese Richtung gehen, aber abhängig vom Pandemiegeschehen und dem Impffortschritt. Es wäre nichts gewonnen, wenn junge Leute am Ende im privaten Bereich feierten statt in Clubs mit Hygienekonzept und Testpflicht. Die Linken-Vorsitzende Hennig-Welsow erklärte in Berlin, es sei falsch, dass jetzt bewährte Maßnahmen wie kostenlose Tests in Frage gestellt würden. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel meinte, dass auf diese Weise der Druck auf Ungeimpfte erhöht werde. Die vorgelegten Beschlüsse, so Weidel, bedeuteten einen indirekten Impfzwang durch Einschränkungen, Verbote und Mehrbelastungen.



Der Gesundheitsexperte der Grünen im Bundestag, Dahmen, wies darauf hin, dass mit dem Wegfall kostenloser Tests ein systematischer Überblick über das Infektionsgeschehen aufgegeben werde.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.