Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hat Bund und Länder aufgefordert, das verpflichtende Corona-Testangebot der Arbeitgeber zu beenden.

Der Staat dürfe die Kosten für Tests nicht einseitig auf die Arbeitgeber abwälzen, heißt es in einer Erklärung der BDA nach den Beratungen von Bund und Ländern. Die entsprechende Regelung in der Corona-Arbeitsschutzordnung müsse daher spätestens am 11. Oktober auslaufen. Von diesem Tag an sollen die bisher kostenlosen Bürgertests nicht mehr gratis sein. Jeder, der nicht geimpft ist, muss seinen Schnelltest dann selbst bezahlen, wenn er am öffentlichen Leben teilnehmen will.



Wie Bundeskanzlerin Merkel nach der Videokonferenz weiter mitteilte, sollen bei der Beurteilung des Pandemiegeschehens neben der Inzidenz künftig auch die Impfquote sowie die Zahl der schweren Krankheitsverläufe eine Rolle spielen. Darüberhinaus beschloss die Runde einen Fluthilfe-Fonds in Höhe von 30 Milliarden Euro. Der Bundestag soll darüber in einer Sondersitzung am 25. August entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.