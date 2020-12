Wegen der anhaltend hohen Corona-Neuinfektionen wird das öffentliche Leben in Deutschland ab Mittwoch weitgehend heruntergefahren. Bundeskanzlerin Angela Merkel verkündete nach einer Konferenz mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, dass weite Teile des Einzelhandels bis zum 10. Januar schließen müssen. Sie erklärte auch die Regeln für Weihnachten und Silvester.

"Das Gesundheitssystem ist sehr stark belastet. Wir sind zum Handeln gezwungen und handeln jetzt auch", sagte Merkel. Die Maßnahmen sollen bis 10. Januar gelten, am 5. Januar soll neu beraten werden. "Wie es Anfang Januar weiter geht, hängt davon ab, was wir erreichen", sagte Merkel. Sie appellierte erneut an die Menschen, die Kontakte wo immer möglich zu reduzieren.



Grundsätzlich gilt für private Treffen weiter eine Obergrenze von fünf Menschen aus zwei Haushalten, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt werden. Für Weihnachten wird es Ausnahmen geben. Auch bei der Schließung des Einzelhandels kommt es zu Unterschieden.

Bestimmte Geschäfte von Schließung ausgenommen

Ausnahmen sind demnach vorgesehen für den Lebensmittel-Einzelhandel, Wochenmärkte und Direktvermarkter für Lebensmittel, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz- und Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkaufsläden, Tierbedarfs- und Futtermittelmärkte, Weihnachtsbaumverkauf und den Großhandel.



Dagegen werden Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe geschlossen. Einschränkungen gibt es aber auch beispielsweise für Supermärkte. Der Verkauf von Produkten, die keine Lebensmittel und nicht dem täglichen Bedarf zuzuordnen seien, könne eingeschränkt werden, heißt es. Ausgeweitet werden dürfe der Verkauf keinesfalls.

Weitere finanzielle Hilfen geplant

Der Bund will "betroffene Unternehmen, Soloselbständige und selbständige Angehörige der Freien Berufe auch weiterhin finanziell unterstützen". Dafür wolle man eine verbesserte Überbrückungshilfe III bereitstellen, die Zuschüsse zu den Fixkosten vorsieht. Der monatliche Zuschuss in Höhe von maximal 500.000 Euro soll helfen, Unternehmen und Beschäftigung zu sichern. Zudem sind steuermindernde Maßnahmen geplant, etwa durch Abschreibungen für bereits bestellte Waren. Einen Ersatz für ausgefallene Umsätze, wie von Branchenvertretern gefordert, soll es für den Einzelhandel aber nicht geben.

Arbeit und Schulunterricht "wann immer möglich" von zu Hause

Ebenfalls vom 16. Dezember bis 10. Januar wird es deutliche Kontakteinschränkungen an den Schulen und Kitas geben. "Kinder sollen in dieser Zeit wenn immer möglich zu Hause betreut werden. Daher werden in diesem Zeitraum die Schulen grundsätzlich geschlossen oder die Präsenzpflicht wird ausgesetzt", hieß es in der Beschlussvorlage. Für Eltern sollten zusätzliche Möglichkeiten geschaffen werden, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub nehmen zu können. Auch für Kindertagesstätten soll gelten, dass Kinder möglichst zu Hause betreut werden sollen. Die Einzelheiten müssen die Länder regeln. Nordrhein-Westfalen hat beispielsweise schon erklärt, die "Betreuungsgarantie" gelte und die Einrichtungen würden (außerhalb bereits geplanter Ferienzeiten) nicht geschlossen.



Arbeitgeber werden aufgefordert, ihre Beschäftigten möglichst von zu Hause aus arbeiten zu lassen.

Ausnahmen zu Weihnachten, Singen im Gottesdienst untersagt

Für die Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dezember wird in dem Papier vorgeschlagen, dass die Länder in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen als Ausnahme von den sonst geltenden Kontaktbeschränkungen "Treffen mit 5 Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre im engsten Familienkreis" zulassen können. Zum engsten Familienkreis zählen demnach sowohl Ehegatten und Lebenspartner als auch direkte Verwandte wie Eltern, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige. Diese könnten insgesamt dann auch aus mehr als zwei Hausständen kommen.



Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften seien unter Einhaltung der mittlerweile üblichen Regeln erlaubt: Der Mindestabstand von 1,50 Metern müsse gewahrt werden, eine Maskenpflicht gelte auch am Platz, Gesang ist untersagt. Bei größeren Zusammenkünften soll eine Anmeldung nötig sein.

Versammlungsverbot an Silvester

Am Silvestertag und am Neujahrstag wird ein bundesweites "An- und Versammlungsverbot" umgesetzt. Darüber hinaus wird ein Feuerwerksverbot auf "publikumsträchtigen Plätzen" sowie generell ein Verbot für den Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester eingeführt werden. Der Verzehr von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum soll laut Beschlussvorlage im gesamten Zeitraum bis 10. Januar untersagt und Verstöße mit einem Bußgeld belegt werden.

Zahlen sind weiterhin hoch

Hintergrund sind die weiter sehr hohen Infektionszahlen: Das Robert Koch-Institut meldete am Sonntag 20.200 Neuinfektionen. Das sind 2.433 mehr als vor einer Woche. Es starben weitere 321 Menschen an oder mit dem Virus. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut RKI-Angaben weiter auf 169,1 und entfernt sich damit immer mehr vom Zielwert 50, den Bund und Länder anstreben. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in Deutschland innerhalb von sieben Tagen neu anstecken.

