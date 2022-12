Hohe Energiepreise

Bund und Länder hatten sich über eine 200-Euro-Hilfe für Studierende geeinigt, jetzt gibt es Streit über die Auszahlungsmodalitäten. (picture alliance/dpa/Sina Schuldt)

In einem Brief an Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger fordern die Kultusminister der Länder Nachbesserungen, damit die Hilfe rasch ausgezahlt werden könne. Der Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Stark-Watzinger hatte angekündigt, die Auszahlungen sollten Anfang des Jahres beginnen. Über eine noch einzurichtende Plattform im Netz könnten Studierende die Hilfe beantragen. Die Kultusminister fordern unter anderem einheitliche datenschutzrechtliche Regeln. Kritisiert wird auch, dass die Länder das Geld auszahlen und es sich dann vom Bund zurückerstatten lassen sollen.

