Laut der Beschlussvorlage für die Video-Konferenz mit Kanzlerin und Ministerpräsidenten stehen strikte Kontakt- und Quarantänebeschränkungen im Vordergrund.

Virologe Alexander Kekulé von der Uni Halle hat sich für ein kontinuierliches Konzept zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ausgesprochen. Es würde jetzt wieder auf die Bremse getreten mit aller Kraft, sagte Kekulé im Dlf.

Die Maßnahmen im Einzelnen:

Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit soll nur mit Angehörigen des eigenen Hausstandes und maximal zwei Personen eines weiteren gestattet sein. Derzeit sind maximal zehn Personen aus zwei Hausständen erlaubt.





Schulen müssen den Angaben zufolge die Gruppengrößen in Klassenräumen gegenüber dem Regelbetrieb halbieren. Ausnahmslos darf es nur noch feste Gruppen von Schülern geben. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird in allen Schulen auf dem Schulgelände und während des Unterrichts vorgeschrieben.





Kinder und Jugendliche seien dazu anzuhalten, sich nur noch mit einem festen Freund oder Freundin in der Freizeit zu treffen.





Auf private Feiern solle zunächst bis zum Weihnachtsfest ganz verzichtet werden.





Auf freizeitbezogene Aktivitäten und Besuche in Bereichen mit Publikumsverkehr sowie auf nicht notwendige private Reisen und touristische Tagestouren solle genauso wie auf nicht notwendige Fahrten im öffentlichen Verkehr verzichtet werden.





Bei jedem Erkältungssymptom, insbesondere bei Husten und Schnupfen, soll man sich unmittelbar bis zum Abklingen der Symptome für fünf bis sieben Tage zuhause in Quarantäne begeben.





Die Krankschreibung solle telefonisch durch den Hausarzt und zunächst ohne Besuch in der Praxis erfolgen, heißt es in dem Entwurf weiter.





Besuche bei älteren Menschen und anderen Risikogruppen sollten nur gemacht werden, wenn alle Familienmitglieder frei von Krankheitssymptomen seien und sich seit mindestens einer Woche in keine Risikosituation etwa mit einer größeren Personenzahl begeben hätten, wird in der Beschlussvorlage empfohlen.







Der Entwurf zur Beschlussvorlage liegt unter anderem auch dem Dlf-Hauptstadtstudio vor. Nach dem Treffen, das am Nachmittag (Beginn: 14 Uhr) stattfindet, sind Änderungen durchaus noch möglich.

Laut einem Bericht des Spiegel hatten die Staatskanzleichefs bei einem Vorbereitungstreffen mit Kanzleramtschef Helge Braun darauf gedrängt, an diesem Montag noch nichts zu beschließen. Vielmehr will man in einer Woche erneut beraten und auf veränderte Infektionszahlen möglicherweise reagieren.

Neuinfektionen in den Bundesländern in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 12. November 2020) (Deutschlandradio / Andrea Kampmann)

