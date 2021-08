Wer nicht geimpft ist, muss seinen Corona-Schnelltests ab Herbst selbst bezahlen, wenn er am öffentlichen Leben teilnehmen will. Darauf einigten sich nach Medienberichten Bund und Länder bei ihrer heutigen Konferenz. Die bislang kostenlosen Bürgertests sollen ab 11. Oktober nicht mehr bezuschusst werden.

Zur Begründung hieß es, da mittlerweile allen Bürgerinnen und Bürgern ein unmittelbares Impfangebot gemacht werden könne, sei eine dauerhafte Übernahme der Kosten für alle Tests durch den Bund und damit durch den Steuerzahler nicht länger angezeigt.



Wie es in der Beschlussvorlage für das Bund-Länder-Treffen weiter heißt, sollen bei der Beurteilung des Pandemiegeschehens neben der Inzidenz künftig auch die Impfquote sowie die Zahl der schweren Krankheitsverläufe eine Rolle spielen. Der Bundestag wird zuleich gebeten, die epidemische Lage von nationaler Tragweite über den 11. September hinaus zu verlängern.

Linke und AfD kritisieren Beschlüsse

Kritik an der Aufhebung der kostenlosen Corona-Tests kam von den Linken und von der AfD. Die Linken-Vorsitzende Hennig-Welsow sagte in Berlin, es sei falsch, dass jetzt bewährte Maßnahmen wie kostenlose Tests in Frage gestellt würden. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel meinte, dass auf diese Weise der Druck auf Ungeimpfte erhöht werde. Die vorgelegten Beschlüsse, so Weidel, bedeuteten einen indirekten Impfzwang durch Einschränkungen, Verbote und Mehrbelastungen.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.