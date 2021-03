Bund und Länder wollen die strikten Kontaktbeschränkungen über die Osterfeiertage offenbar doch nicht lockern.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf mehrere Quellen. Zuvor war vorgeschlagen worden, Treffen mit vier Personen außerhalb des eigenen Haushalts im engsten Familienkreis zuzulassen.



Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Merkel beraten seit dem frühen Nachmittag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Angesichts steigender Zahlen von Neuinfektionen muss mit einer Verlängerung der Schutzmaßnahmen bis zum 18. April und teilweise auch mit Verschärfungen gerechnet werden. Schulen und Kitas könnten schließen, wenn nicht ausreichend Schnelltests durchgeführt werden. Konsequent umgesetzt werden soll die sogenannte Notbremse. Sie sieht die Rücknahme von Öffnungen vor, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über die Schwelle von 100 steigt. Diskutiert wird zudem eine nächtliche Ausgangssperre in Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr als 100. Bundesweit liegt dieser Wert aktuell bei 107,3.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.