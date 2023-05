Das Bundeskanzleramt in Berlin (picture alliance/dpa | Paul Zinken)

SPD und FDP hatten dies innerhalb der Ampel-Koalition im Vorfeld abgelehnt und auf zugesagte Hilfen in Milliardenhöhe verwiesen. Möglicherweise wird es deshalb nur zu einer Vereinbarung für das laufende Jahr kommen. Der niedersächsische Ministerpräsident Weil sagte, zumindest für 2023 sei Bewegung in die Diskussion gekommen. Er sei optimistisch, dass man hier zu konkreten Ergebnissen gelangen könne. In der Grundsatzfrage für die dauerhafte Finanzierung sei man sich mit dem Bund aber noch nicht einig, räumte Weil ein.

