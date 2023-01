Bundesministerium der Finanzen in Berlin. (picture alliance/dpa | Christophe Gateau)

Hauptgründe dafür seien der Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie gewesen, teilte das Bundesfinanzministerium mit. Die Neuverschuldung sei aber um 23,5 Milliarden Euro geringer ausgefallen als im Haushalt vorgesehen, weil die Mittel nicht in voller Höhe benötigt worden seien. - In diesem Jahr will die Bundesregierung erstmals seit 2020 die Schuldenbremse im Grundgesetz wieder einhalten.

Kredite etwa zur Finanzierung der Strom- und Gaspreisbremse sowie für eine bessere Ausstattung der Bundeswehr werden dabei nicht berücksichtigt. Dafür richtet die Bundesregierung sogenannte Sondervermögen ein, die mit neuen Schulden von insgesamt bis zu 300 Milliarden Euro finanziert werden.

