Überlastete Kindermedizin

In den Kliniken könnten zusätzliche Honorarkräfte in der Pflege angeworben werden und seien dann zu hundert Prozent abrechenbar, hieß es aus dem Bundesgesundheitsministerium in Berlin. Für niedergelassene Kinderärzte sollen demnach Mehrleistungen nach festen Preisen komplett honoriert werden - ohne Abschläge wegen Budgets mit Obergrenzen. Um die Kinderheilkunde für Ärzte attraktiver zu machen, soll dieser Bereich dauerhaft von Vergütungsbudgets ausgenommen werden.

Falls die Maßnahmen nicht reichen sollten, wäre laut dem Ministerium auch denkbar, verschiebbare Eingriffe in der Erwachsenenmedizin für eine begrenzte Zeit zu Gunsten der Kinder auszusetzen.

