Corona-Pandemie

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD, re.) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). (Imago/photothek/ThomasxTrutschel)

Länder können weitere Maskenpflichten einführen

Die Bundesländer sollen selbst entscheiden, ob sie darüber hinaus in öffentlich zugänglichen Innenräumen Masken vorschreiben. Bei Kultur- und Sportveranstaltungen und in Restaurants sind allerdings ebenfalls Ausnahmen für getestete, frisch geimpfte und frisch genesene Menschen geplant. Die Länder sollen auch die Möglichkeit bekommen, Tests unter anderem in Schulen und Kitas vorzuschreiben. Eine Maskenpflicht in der Schule ist nur vorgesehen, wenn sonst kein geregelter Präsenzunterricht möglich wäre - und auch dann nur ab dem fünften Schuljahr. Befürchtet ein Land, dass sein Gesundheitssystem oder andere kritische Infrastruktur zusammenbricht, sollen auch Maskenpflichten bei Veranstaltungen draußen möglich sein, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden können. In diesem Fall sind keine Ausnahmen vorgesehen.

Lauterbach: 7-Punkte-Plan

Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte bei der Vorstellung des Entwurfs, er rechne für den Winter mit einer "relativ schwierigen Lage" durch eine hochinfektiöse Virus-Variante. Deutschland solle besser als in den vergangenen Jahren vorbereitet sein. Dafür habe man einen 7- Punkte-Plan entwickelt, so der SPD-Politiker. Die jetzt vereinbarten Anpassungen des Infektionsschutzgesetzes seien Teil davon. Die Corona-"Herbststrategie" setze auf eine Impfkampagne mit neuen Impfstoffen, ein Pandemieradar mit tagesaktuellen Daten, Test- und Behandlungskonzepten sowie Schutzkonzepte für Pflegeheime.

Buschmann: Richtige Antwort auf jetzige Pandemielage

Bundesjustizminister Buschmann erklärte, auch im Herbst und winter gelte, Freiheitseinschränkungen dürfe es nur geben, wenn sie erforderlich seien. "Lockdowns" und Ausgangssperren erteile das Konzept eine Absage. Auch Schulschließungen halte man nicht mehr für angemessen. Masken schützten, betonte der FDP-Politiker. Und in bestimmten Situationen sei eine Maskenpflicht auch zumutbar. "Das Schutzkonzept ist die richtige Antwort auf die jetzige Pandemielage - und Ich bin froh, dass wir uns innerhalb der Bundesregierung so zügig darauf verständigt haben", sagte der Bundesjusitzminister wörtlich.

Das bisherige Schutzgesetz gilt noch bis zum 30. September. Über die neuen Sonderregeln, für die eine Geltungsfrist vom 1. Oktober 2022 bis 7. April 2023 vorgesehen ist, müssen noch Bundestag und Bundesrat entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.