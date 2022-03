Jürgen Dusel, Bundesbeauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderung. (dpa / picture alliance / Bernd Settnik)

Menschen mit Behinderung und deren Bedürfnisse sollten schon bei der Einreise registriert werden, heißt es in einem Appell. Auf Landesebene sollten Lotsen benannt werden, um erste Schritte bei der Ankunft in die Wege zu leiten und dringend erforderliche Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. Auch sollten Behinderte bedarfsgerecht untergebracht werden - möglichst außerhalb von Sammelunterkünften. Weiter hieß es, für Menschen, die aufgrund ihrer Verletzlichkeit nicht eigenständig in der Lage seien, die Ukraine zu verlassen, müssten dringend humanitäre Korridore geöffnet werden. Außerdem sei die Situation von Kindern mit und ohne Behinderungen in ukrainischen Pflege- oder Waisenheimen Besorgnis erregend, so die Beauftragten: "Wir begrüßen es, wenn die Bundes- und Landesregierungen ein Aufnahme-Programm für diese Kinder unverzüglich auflegen."