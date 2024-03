Asylpolitik

Wohncontainer für Migranten auf dem Gelände der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber des Landes Brandenburg in Eisenhüttenstadt (Patrick Pleul / dpa )

Vor dem Spitzentreffen forderte Nordrhein-Westfalens Regierungschef Wüst schnellere und entschiedenere Maßnahmen bei der Begrenzung irregulärer Migration. In der ARD sagte der CDU-Politiker, knapp die Hälfte der Menschen, die nach Deutschland kämen, habe kein dauerhaftes Recht hier zu sein. Wenn auch in diesem Jahr wie im Vorjahr mehr als 300.000 Asylbewerber nach Deutschland kommen sollten, würde das die hiesigen Systeme an die Grenzen dessen bringen, was überhaupt noch gehe, mahnte Wüst.

"Die Systeme ächzen"

In Deutschland stellten im Jahr 2023 rund 329.000 Menschen einen Erstantrag auf Asyl – etwa 50 Prozent mehr als 2022. Die mehr als eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine, die seit Kriegsbeginn Ende Februar 2022 nach Deutschland kamen, sind darin nicht erfasst, da sie kein Asyl beantragen müssen. Nach dem großen Flüchtlingszugang 2023 sei davon auszugehen, dass es auch dieses Jahr so weitergehe. "Aber unsere Systeme ächzen", sagte der CDU-Politiker.

Auf die Frage, ob er die von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (CDU) vorgeschlagene Obergrenze von 60.000 Flüchtlingen pro Jahr für richtig halte, sagte Wüst: "Ich glaube, das ist eine Zahl, die sich an dem orientiert, was wir hier verarbeitet kriegen."

Debatte um Kosten der Unterbringung

Die Regierungschefinnen und -chefs berieten zuletzt Anfang November gemeinsam mit dem Bundeskanzler über das Thema Migration. Dabei fassten sie unter anderem Beschlüsse zu Finanzierungs- und Kostenfragen rund um die Unterbringung von Flüchtlingen, die zum Teil in der Zwischenzeit umgesetzt wurden. So gab die Ampel-Koalition vor einigen Tagen dem Drängen der Länder nach einer bundesgesetzlichen Regelung zur Bezahlkarte für Asylbewerber nach und Bundesinnenministerin Faeser kündigte mehr Personal für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an, um Asylverfahren schneller bearbeiten zu können.

