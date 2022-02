Bund und Länder beraten über Lockerungen - auch im Einzelhandel. (picture alliance / dpa / Ulrich Perrey)

Die Corona-Auflagen dürften nicht komplett zurückgefahren werden, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Zur Diskussion steht ein Stufenplan, der ein Ende aller einschneidenden Auflagen zum 20. März vorsieht. Dem Beschlussvorschlag der SPD- und Unions-geführten Länder zufolge sollen in einem ersten Schritt private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen wieder ohne eine Begrenzung der Teilnehmerzahl möglich sein. Außerdem soll es im Einzelhandel keine Zugangsbeschränkungen mehr geben.

Vom 4. März an soll in Gastronomie und Hotels die 3G-Regelung gelten. Dann sollen auch Diskotheken und Bars wieder öffnen können. Für Großveranstaltungen gibt es dann neue Obergrenzen. Basisschutzmaßnahmen wie das Tragen einer Maske in geschlossenen Räumen sollen dagegen weiterhin gelten.

