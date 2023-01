Gesundheitswesen

Die Ampelkoalition will die Finanzierung der Krankenhäuser reformieren. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Jens Büttner)

Dabei geht es vor allem um die Finanzierung der etwa 1.900 Kliniken. Rund ein Drittel der jährlichen Leistungsausgaben der Gesetzlichen Kassen wird für Behandlungen in Krankenhäusern aufgewendet, das sind mehr als 85 Milliarden Euro.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach will die Ressourcen besser verteilen. So sollen etwa die Fallpauschalen an ökonomischer Bedeutung verlieren, um die Anreize zu senken, möglichst viele Patienten zu behandeln. Statt dessen sollen alle Kliniken künftig eine Basisfinanzierung für die Vorhaltung von Betten, Personal und medizinischem Gerät erhalten.

Grundlage der Beratungen sind die Vorschläge einer Expertenkommission.

