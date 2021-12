Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD) bei der Pressekonferenz zu den verschärften Corona-Maßnahmen. (John Macdougall/AFP-Pool/dpa)

Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte. An den Schulen wird zudem eine generelle Maskenpflicht eingeführt. In Gebieten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz ab 350 sollen Klubs und Diskotheken geschlossen werden.

Für private Zusammenkünfte mit Ungeimpften sollen strenge Kontaktbeschränkungen gelten: Treffen sollen dann auf den eigenen Haushalt sowie höchstens zwei Menschen eines weiteren Haushaltes begrenzt werden - Kinder bis 14 Jahren sind ausgenommen. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 350 sollten alle Kontakte reduziert werden, sagte Merkel. Dann sollten bei privaten Feiern in Innenräumen maximal 50 Geimpfte und Genesene zusammenkommen dürfen, um Außenbereich liege die Grenze bei 200.

Zudem haben Bund und Länder zur Eindämmung der Corona-Pandemie auch für dieses Jahr ein Feuerwerksverbot zu Silvester beschlossen. Wie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst (CDU) in Berlin sagte, werde damit die Regelung vom vergangenen Jahr erneut in Kraft gesetzt. Zum Jahreswechsel 2020/2021 hatte es wegen der Pandemie ein bundesweites Verkaufsverbot für Feuerwerk gegeben, zugleich galt ein An- und Versammlungsverbot für Silvester und Neujahr.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.