Migration

Bund und Länder betonen Erfolge in der Flüchtlingspolitik

Vertreter von Bund und Ländern haben nach einem gemeinsamen Treffen Erfolge in der Flüchtlingspolitik betont. Bundeskanzler Scholz sagte nach der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin, der Bund habe umgesetzt, was er bei dem letzten Treffen Anfang November versprochen habe. Man dürfe bei der Begrenzung der irregulären Migration nun aber nicht die Hände in den Schoß legen.