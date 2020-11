Bund und Länder beraten am Nachmittag in einer Videokonferenz über die künftigen Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Bei einem Vorgespräch im CDU-Präsidium plädierte Bundeskanzlerin Merkel für neue Kontaktbeschränkungen und begründete dies mit einer weiterhin zu hohen Zahl von Neuinfektionen.

Laut der Beschlussvorlage des Bundes soll der Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur noch mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und maximal zwei Personen eines weiteren Haushalts gestattet sein. Private Zusammenkünfte blieben demnach auf das Treffen mit einem einzigen weiteren Hausstand beschränkt. Auf Feiern sollen die Bürgerinnen und Bürger bis zum Weihnachtsfest ganz verzichtet.



Anders als zunächst berichtet, soll es für die Schulen zunächst keine Verschärfungen geben. Die ursprüngliche Vorlage sei geändert worden, meldet die Deutsche Presse-Agentur. Der Bund hatte unter anderem eine generelle Maskenpflicht in allen Schulen vorgeschlagen. Auch die Nachrichtenagentur AFP schreibt, dass darüber erst später entschieden werden könnte.

Schwesig (SPD) kritisiert Vorlage

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig kritisierte die Vorlage der Bundesregierung. Das sei kein Vorschlag, der mit den Ländern besprochen oder abgestimmt sei - im Gegenteil, schrieb die SPD-Politikerin auf Twitter. Mit Blick auf Kinder, Jugendliche und den Schulbereich seien die von Bund unterbreiteten Vorschläge unverhältnismäßig, ergänzte Schwesig.

Söder (CSU) äußert Bedenken

Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich dafür ausgesprochen, die Corona-Maßnahmen so lange fortzusetzen, bis Infektionsketten wieder nachverfolgt werden können. Der CSU-Politiker sagte verschiedenen Medien, dazu müsse man die Zahlen auf einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von unter 50 senken. Bedenken äußerte Söder gegen die Pläne der Bundesregierung, Menschen bei jedem Auftreten von Erkältungssymptomen sofort in die häusliche Quarantäne zu schicken. Darüber müssten Bund und Länder bei dem heutigen Gespräch noch einmal ausführlich diskutieren.

Bedenken auch bei Thüringens Bildungsminister

Thüringens Bildungsminister Holter äußerte Bedenken gegen eine generelle Teilung von Schulklassen. Dies bedeute in jedem Fall einen erhöhten Einsatz der Lehrerinnen und Lehrer, sagte der Linken-Politiker im Deutschlandfunk. Er wisse nicht, wo er das Personal hernehmen solle. Deshalb habe er seinen Ministerpräsidenten gebeten, diese Maßnahme nicht zu unterstützen.



Nordrhein-Westfalens Regierungschef Laschet betonte im Internetprogramm „Bild live“, bei der Video-Konferenz solle es lediglich um eine Zwischenbilanz gehen. Man könne jetzt noch keine Entscheiden darüber fällen, wie es nach dem 30. November weitergehe.

