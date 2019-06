Bund und Länder haben sich nach monatelangem Streit über die künftige Kostenteilung für aufgenommene Geflüchtete geeinigt.

Bundeskanzlerin Merkel sagte nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin, der Kompromiss nehme beide Seiten in die Verantwortung. Der Bund werde weiter die Kosten für Unterkunft und Heizung erstatten. Außerdem würden 350 Millionen Euro pro Jahr für unbegleitete Minderjährige zur Verfügung gestellt. Auch beteilige sich der Bund weiter an den Kosten für Asylbewerber für die Dauer des Verfahrens, erklärte Merkel. Darüber hinaus werde man den Ländern im kommenden Jahr 700 Millionen Euro und im darauffolgenden Jahr 500 Millionen Euro für Flüchtlingszwecke zur Verfügung stellen.



Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher von der SPD und der saarländische Ministerpräsident Hand, CDU, begrüßten die Einigung. Die Länder hätten damit trotz reduzierter Mittel Planungssicherheit.