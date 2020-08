Wie Nutztiere besser geschützt werden, darüber soll es frühestens im Frühjahr eine Entscheidung geben.

Eine Konferenz zwischen den Bundesländern und Agrarministerin Klöckner ist ergebnislos zu Ende gegangen. Laut Klöckner soll bei dem nächsten Treffen im neuen Jahr über eine Steuer auf Fleisch und andere Tierprodukte beraten werden. Dann soll auch eine Machbarkeitsstudie zur Finanzierung vorliegen.



Eine Expertenkommission hatte schon für die Konferenz einen Plan vorgelegt, wie bessere Bedingungen für Tiere in der Landwirschaft finanziert werden können. Die Kommission wurde geleitet vom ehemaligen Bundesagrarminister Jochen Borchert. Diese hatte im Februar unter anderem eine zweckgebundene Verbrauchsteuer auf tierische Produkte vorgeschlagen. Die Einnahmen daraus sollten dann an die Landwirte für Stallneu- und umbauten gehen.



Umwelt- und Tierschutzverbände hatten anlässlich des Agrarministertreffens zu Demonstrationen in Berlin aufgerufen. Sie protestierten auch aus Klimaschutzgründen gegen das - wie es hieß - "Billigfleischsystem".