Die Innenminister von Bund und Ländern beraten heute in Kiel über Abschiebungen.

Unter anderem sollen Flüchtlinge aus Afghanistan leichter als bisher wieder in ihr Land zurückgeschickt werden können: Dann sollen nicht nur Straftäter, Gefährder und Menschen mit gefälschten Papieren, sondern auch andere Gruppen nach Afghanistan zurückkehren müssen. An diesem Vorschlag der Innenministerkonferenz gibt es massive Kritik, vor allem von Grünen, Linken und Menschenrechtsorganisationen. Sie argumentieren, Afghanistan sei kein sicheres Land.



Auch im Bundesrat formiert sich Widerstand gegen ein von Bundesinnenminister Seehofer angestoßenes Gesetz, das Abschiebungen erleichtern soll. Demnach sollen Asylbewerber künftig auch in normalen Strafanstalten untergebracht werden können und es soll ein Arbeitsverbot für Migranten geben, die ihre Identität verschleiern.



Der Rechtsausschuss wolle den Vermittlungsausschuss einschalten, berichtet die Zeitung "Die Welt". Einige Vertreter von unionsgeführten Landesministerien hätten sich einer Initiative mehrerer Grünen-Politiker angeschlossen. Der Berliner Justizminister Behrendt sagte, eine Vermittlung sei unerlässlich, um rechtsstaatliche Mindeststandards im Gesetz zu verankern.