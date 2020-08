Die Landwirtschaftsministerinnen und -minister von Bund und Ländern wollen heute in Berlin über den Umbau der Nutztierhaltung in Deutschland sprechen und darüber, wie dieser finanziert werden kann.

Grundlage sind Empfehlungen einer vom früheren Minister Borchert geleiteten Kommission. Diese hatte im Februar unter anderem eine zweckgebundene Verbrauchsteuer auf tierische Produkte vorgeschlagen. Die Einnahmen daraus sollten dann an die Landwirte für Stallneu- und umbauten gehen.



Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner strebt eine breite Unterstützung der Länder für den Umbau der Tierhaltung an. Mit der von ihr eingesetzten Borchert-Kommission gebe es dafür nun erstmals einen gesamtheitlichen Ansatz, erklärte die CDU-Politikerin.



Umwelt- und Tierschutzverbände haben anlässlich des Agrarministertreffens zu Demonstrationen in Berlin aufgerufen. Sie wollen auch aus Klimaschutzgründen gegen das - wie es heißt - "Billigfleischsystem" protestieren.