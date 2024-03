Rückgabe von NS-Raubkunst

Das nach der ersten Leiterin auch "Limbach-Kommission" genannte Gremium soll in strittigen Fällen eine Empfehlung aussprechen. Es geht um Kunstwerke, die während der NS-Zeit geraubt, entzogen oder abgepresst wurden und die sich heute in öffentlichen Museen befinden.

Kritik gab es seit langem daran, dass die Kommission bislang nur tätig werden konnte, wenn beide Seiten einer Anrufung zustimmen, also neben den Anspruchstellern auch die Träger des betroffenen Museums. Einige Kunsthäuser hatten das in der Vergangenheit verweigert. Nun soll auch eine einseitige Anrufung möglich werden. Außerdem soll das Gremium selbst frühzeitig unabhängige Forschungen in Museen in Auftrag geben können. Über die Umsetzung sollen im Herbst die Ministerpräsidenten der Länder entscheiden. Nach Informationen des Deutschlandfunks wird zudem über eine Neubesetzung der Beratenden Kommission nachgedacht.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.