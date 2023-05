Vor Gipfel

In Niedersachsen hat die Landesaufnahmebehörde in einer ehemaligen Kurklinik Unterkünfte eingerichtet, um dort Geflüchtete unterzubringen. (picture alliance / dpa / Stefan Rampfel)

Das Papier lag zuerst dem ARD-Hauptstadtstudio vor, mittlerweile berichten mehrere Medien übereinstimmend. Demnach fordert der Bund von den Länderchefs und -chefinnen, dass diese angeben sollen, wieviel Geld von der Bundes-Pauschale von 3,5 Milliarden Euro für die Kommunen sie 2022 überhaupt weitergeleitet haben. Hintergrund ist der Vorwurf, dass etliche Landesregierungen Geldzuweisungen für die Flüchtlingshilfe für andere Zwecke verwendet haben.

Außerdem verweist das Kanzleramt noch einmal auf das große Defizit im Bundeshaushalt, während Länder und Kommunen 2022 Haushaltsüberschüsse verzeichneten.

Mehr Druck aus Ländern

Die Länder dagegen bekräftigten ihre Forderungen an die Bundesregierung. Hessens Ministerpräsident Rhein, CDU, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Städte, Gemeinden und Landkreise brauchten für Unterbringung und Integration der Flüchtlinge deutlich mehr Geld. Der Bund müsse seinen Anteil von derzeit 2,75 Milliarden Euro mindestens verdoppeln.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff, ebenfalls CDU, sagte der "Bild am Sonntag", die Bundesregierung müsse dafür sorgen, dass Zuwanderung gesteuert werde. Bayerns Regierungschef Söder, CSU, drohte, Herkunftsstaaten, die abgelehnte Asylbewerber nicht zurücknehmen, Hilfen zu kürzen.

Auch von Ministerpräsidenten aus den Parteien der Ampel-Koalition kamen kritische Töne. Baden-Württembergs Landeschef Kretschmann von den Grünen sagte etwa, der Bund dürfe die Länder und Kommunen mit den Mehrkosten der Flüchtlingskrise nicht alleine lassen.

Debatte über schärfere Regeln in EU

Bundesinnenministerin Faeser, SPD, sprach sich erneut für Asylzentren an den EU-Außengrenzen aus. Über Asyl für Menschen, die kaum Aussicht auf Schutz in der EU hätten, müsse in Zukunft schon an den Außengrenzen entschieden werden, sagte Faeser der "Bild am Sonntag". Wer kein Recht auf Asyl habe, müsse von dort in seine Heimat zurückkehren. Gleichzeitig wolle sie, dass jeder an der EU-Außengrenze registriert werde. Die Blockade einer Reform des Asylsystems in der EU sieht Faeser durchbrochen. Es bestehe die historische Chance, die Migration in Europa endlich wirksam zu steuern und zu ordnen.

Zustimmung kommt von der Europäische Kommission. Innenkommissarin Johansson sagte der "Welt am Sonntag", es sei notwendig, irreguläre Migration zu steuern und funktionierende, schnelle, aber menschenwürdige Rückführungen sicherzustellen. Außerdem forderte sie, die Ausweisungen von abgelehnten Asylbewerbern effektiver zu gestalten. Die EU-Staaten müssten Rückführungsentscheidungen gegenseitig anerkennen.

Hintergrund dieser Forderung ist, dass sich abgelehnte Asylbewerber ihrer Ausweisung dadurch entziehen können, indem sie in einem anderen EU-Land ein neues Asylverfahren beginnen.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.