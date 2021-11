Bund-Länder-Videokonferenz - Archivbild (dpa/ Ole Spata)

Dabei geht es vor allem um die 3G- und 2G-Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie sowie ein höheres Tempo bei Auffrischungsimpfungen. Beschlossen wurden nach ersten Berichten striktere Kontrollen, etwa von Impf-, Genesenen- oder Testnachweisen. Hier stünden Veranstalter und Betreiber von Einrichtungen in der Pflicht, hieß es. Verstöße sollten entschiedener sanktioniert werden. Außerdem soll es flächendeckende 2G-Regeln geben, wenn die Zahl der Krankenhauseinweisungen auf eine Inzidenz über Drei steigt.

Am Mittag hatten die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP mit ihrer Mehrheit im Bundestag das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Nach Auslaufen der epidemischen Notlage am 25. November sieht es bundesweit eine 3G-Regel für Arbeitsplätze und öffentliche Verkehrsmittel vor, zudem können die Bundesländer Maßnahmen wie Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen erlassen. Ausgangssperren oder pauschale Schließungen sollen aber nicht mehr möglich sein. Die Union kündigte im Bundesrat Widerstand gegen das Gesetz an.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 18.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.