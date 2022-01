Coronavirus-Pandemie Bund und Länder wollen Maßnahmen vorerst beibehalten

Bund und Länder halten an den bisherigen Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie fest. Beide Seiten hätten vereinbart, dass die zuletzt gültigen Maßnahmen auch in den kommenden Wochen gelten sollen, sagte Bundeskanzler Scholz nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten in Berlin. Man müsse unverändert vorsichtig sein.

24.01.2022