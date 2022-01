Bund und Länder wollen Corona-Maßnahmen beibehalten. (Hannibal Hanschke/POOL AP/dpa)

Beide Seiten hätten vereinbart, dass die zuletzt gültigen Maßnahmen auch in den kommenden Wochen gelten sollen, sagte Bundeskanzler Scholz nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten in Berlin. Man müsse unverändert vorsichtig sein, so der SPD-Politiker. Zudem betonte Scholz, dass die Bundesregierung eine neue Kampagne für Impfungen auf den Weg gebracht habe, die auf vielen Kommunikationswegen wie beispielsweise Social Media die Menschen erreichen solle. Das Tempo bei den Impfungen habe zuletzt etwas nachgelassen.

Der Expertenrat der Bundesregierung wies im Beschluss der Konferenz darauf hin, dass es erforderlich sei, die Immunitätslücken in der Gesellschaft durch Impfungen zu schließen. Ansonsten sei mit erneuten Infektionswellen zu rechnen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst, derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, sprach sich daher erneut für eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland aus. Man komme aus den Wiederholungen von Lockdown und Lockerungen nur heraus, wenn mehr Menschen geimpft seien, sagte Wüst. Eine Impfpflicht gehöre zu einer vorausschauenden Pandemiepolitik dazu.

Der CDU-Politiker verwies zudem auf eine Knappheit bei den PCR-Tests. Daher sollen diese künftig zunächst vulnerablen Gruppen und Beschäftigten, die diese Menschen betreuen und behandeln, zur Verfügung gestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.