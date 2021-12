In Kinos, Theatern und Restaurants soll die 2-G-Regel gelten, gleiches gilt für den Einzelhandel mit Ausnahme von Geschäften für den täglichen Bedarf. (picture alliance/dpa)

Nach dem bereits vorliegenden Beschluss-Entwurf ist ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorgesehen. Unter anderem sollen künftig neben Ärzten auch Apotheker, Zahnärzte und Pflegekräfte eine Corona-Schutz-Impfung durchführen können. In Kinos, Theatern und Restaurants soll die 2-G-Regel gelten, gleiches gilt für den Einzelhandel mit Ausnahme von Geschäften für den täglichen Bedarf. Ungeimpfte hätten dann keinen Zugang mehr zu Geschäften, auch dürfen sie sich bei privaten Zusammenkünften nur noch mit zwei Personen eines weiteren Haushalts treffen.

Großveranstaltungen sollen deutlich eingeschränkt werden, sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen. In Schulen soll wieder die Maskenpflicht in allen Klassenstufen gelten. Der Grenzwert für weitergehende Verschärfungen in einzelnen Gebieten könnte bei einer Inzidenz von 350 liegen.

Das Papier sieht zudem eine Impfpflicht für das Personal in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern vor. Die Entscheidung über eine allgemeine Impfpflicht wollen die Teilnehmer der Ministerpräsidentenkonferenz allerdings dem Deutschen Bundestag überlassen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 01.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.