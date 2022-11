Wegen drohender Insolvenz

Das Logo des russischen Energiekonzerns Gazprom - bis April war der Gas-Importeur Sefe dessen Tochterunternehmen. (picture alliance/dpa/TASS)

Das Ministerium erläuterte, dass Sefe die Insolvenz drohe und dies die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährden könnte. "Um diese Gefahr abzuwenden und die operative Geschäftstätigkeit der Sefe aufrechtzuerhalten, wird nun der Eigentümerwechsel vollzogen und das Unternehmen stabilisiert", hieß es weiter. Der Bund betonte zudem, Banken und Geschäftspartner hätten zuletzt Geschäftsbeziehungen mit dem Unternehmen gescheut.

Sefe stand bereits seit April unter Treuhandverwaltung der Bonner Bundesnetzagentur. In den vergangenen Monaten hatte die Bundesregierung noch mit der Enteignung gezögert, weil Vergeltungsmaßnahmen für deutsche Firmen in Russland befürchtet wurden. Weil Russland mittlerweile aber von sich aus vereinbarte Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 gestoppt hat, sind Importeure wie Sefe, Uniper oder die EnBW-Tochter VNG in Schieflage geraten. Sie müssen zu hohen Preisen am Markt kurzfristig Ersatz beschaffen, um ihre Kunden weiter beliefern zu können. Das führte zu milliardenschweren Verlusten bei Sefe.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.