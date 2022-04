Symbilbild zum Thema Neuverschuldung (picture alliance / chromorange)

Das sieht die Vorlage von Finanzminister Lindner für einen Ergänzungshaushalt vor, den das Kabinett am Mittwoch verabschieden soll. Damit steigt 2022 die Neuverschuldung des Bundes auf knapp 139 Milliarden Euro. Die Schuldenbremse im Grundgesetz muss dafür das dritte Jahr in Folge durch das Parlament außer Kraft gesetzt werden. Begründet wird die erhöhte Kreditaufnahme vor allem mit Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Hinzu kommt noch die Einrichtung eines ebenfalls schuldenfinanzierten Sondertopfes für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.