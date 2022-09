Energiekrise

DIe Bundesregierung will, dass Solar- und Biogasanlagen mehr Gewicht bei der Stromproduktion bekommen. (picture alliance / Sven Simon / Frank Hoermann)

Nach Angaben aus Regierungskreisen soll die anstehende Änderung des Energiesicherungsgesetzes dazu entsprechende Regelungen enthalten. So sollen bisher geltende Produktionsbeschränkungen für kleine Solaranlagen wegfallen. Außerdem sollen weitere Solarkraftwerke gebaut werden - zusätzlich zu den bereits jetzt festgelegten Ausbauzielen. Die Regierung plant demnach im Januar eine Ausschreibung für Kraftwerke mit einer Leistung von 1.500 Megawatt. Rein rechnerisch könnte damit soviel Strom wie mit einem großen Atomkraftwerk produziert werden - wenn die Sonne immer scheinen würde.

Auch den Einsatz von Biogas will das Wirtschaftsministerium mit Hilfe einfacherer Regeln fördern. Die Anlagen sollen so möglichst viel Strom produzieren, damit in herkömmlichen Kraftwerken weniger Erdgas verbrannt werden muss. Als dringend nötig erachtet werden außerdem kurzfristige Arbeiten an den Stromleitungen, damit das Netz leistungsfähiger und flexibler wird. Daher will die Regierung nun auch das Energiewirtschaftsgesetz in dem Punkt ändern, um etwa Windräder auf hoher See besser anzubinden.

Der Entwurf des Wirtschaftsministeriums soll jetzt zwischen den verschiedenen Ressorts abgestimmt werden; der Bundestag soll die Änderungen dann noch im September beschließen.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.