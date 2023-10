Fachkräftemangel

Die Bundesregierung will den Beruf des Pflegers attraktiver machen (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Das beschloss der Bundestag in Berlin gegen die Stimmen von Union und AfD. Zudem sollen Pflege-Abschlüsse aus dem Ausland leichter anerkannt werden, um ausländischen Fachkräften eine Beschäftigung zu ermöglichen. Die Ampel-Koalition will mit dem Gesetz die Arbeit in der Pflegebranche attraktiver machen.

Bislang wird der praktische Teil der Pflegeausbildung nicht vergütet. Sie soll als duales Studium ausgestaltet werden - mitsamt Ausbildungsvertrag.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.