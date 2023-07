Verkehr

Bund zahlt Betreiber 243 Millionen Euro für gestoppte Pkw-Maut

Im Streit um Schadenersatz für die gestoppte Pkw-Maut in Deutschland gibt es eine Einigung. Wie das Unternehmen "Kapsch" in einer Börsen-Pflichtmitteilung mitteilte, wurde in einem Schiedsverfahren eine Zahlung des Bundes von 243 Millionen Euro vereinbart.

05.07.2023