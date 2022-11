Das Bundesfamilienministerium will das Förderprogramm "Sprach-Kitas" nun doch bis zum Sommer 2023 weiterfinanzieren. (picture alliance / Gaetan Bally )

Über das Programm "Sprach-Kitas" finanziert der Bund seit 2016 zusätzliches Personal an Kitas zur Sprachentwicklung. Nach Angaben der Bundesregierung werden mit den Bundesmitteln derzeit etwa 8.000 halbe Stellen für Sprachbildung und Beratung gefördert.

Klarheit für 6.800 Beschäftigte in Sprach-Kitas

"Uns allen ist bewusst, wie bedeutend Sprachförderung für Kinder ist. Deshalb ist es mir so wichtig, eine Übergangslösung für die Sprach-Kitas zu finden", sagte Paus. Diese Lösung liege nun auf dem Tisch: Der Bund werde die Infrastruktur für das Programm sowie die Gehälter der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab Januar noch für ein halbes Jahr aus Mitteln des Bundesfamilienministeriums weiterfinanzieren.

Mit dem Kompromiss schafft das Ministerium Klarheit für die Beschäftigten der rund 6800 Sprach-Kitas in Deutschland. Sie hätten ab Januar 2023 sonst nicht mehr weiterbeschäftigt werden können.

Entwarnung für die Länder

Für den Übergang stellt das Ministerium laut Paus 109 Millionen Euro aus dem eigenen Etat zur Verfügung. Dafür würden Bundesmittel aus dem neuen Kita-Qualitätsgesetz umgeschichtet, hieß es. Die Grünen-Politikerin betonte, dass sie mit dieser Übergangslösung die Erwartung an die Länder verknüpfe, die Sprach-Kitas ab dem Sommer aus Landesmitteln weiterzufinanzieren.

Die Länder hätten so noch weitere sechs Monate Zeit, "die sprachliche Bildung nahtlos aus der befristeten Projektfinanzierung in die Dauerförderung zu überführen", sagte Paus. "Ich appelliere an die Länder, die sich noch nicht entschieden haben, die Sprachförderung in den Kitas dauerhaft zu etablieren, diese Brücke auch zu nutzen."

Diese Nachricht wurde am 08.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.