Linkspartei

Janine Wissler, Bundesvorsitzende der Partei Die Linke, (picture alliance/dpa)

Die Lage sei zwar ernst, aber nicht aussichtslos, sagte Wissler beim Landesparteitag der Linken in Hannover. Man müsse wieder stärker das Thema soziale Gerechtigkeit betonen. Bei dem Parteitag soll das Programm für die Landtagswahl in Niedersachen Anfang Oktober beschlossen werden. Im Landtag in Hannover ist die Partei nicht vertreten, weil sie 2017 an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war. Zuletzt hatte sie auch bei den Wahlen in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und im Saarland den Einzug in die Parlamente verpasst.

In einem Interview mit der ARD erklärte Wissler zudem, dass sie beim Bundesparteitag im Juni noch einmal als Vorsitzende antreten werde. - Die Linke steckt auch wegen Sexismus-Vorwürfen in Wisslers Landesverband Hessen und wegen des Rücktritts ihrer Co-Vorsitzenden Hennig-Wellsow in der Krise.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.