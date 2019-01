Nach dem Fall der massenhaft illegal kopierten und im Internet veröffentlichten Privatdaten von Politikern, Journalisten und Künstlern nimmt der Bundesdatenschutzbeauftragte Kelber die Schulen in die Pflicht.

Der SPD-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, Datenschutz müsse sinnvoll in Lehrpläne eingebunden und selbstverständlicher Bestandteil des Unterrichts werden. Ebenso wichtig sei es, Lehrer fortzubilden und geeignetes Lehrmaterial vorzuhalten. Zudem müssten sich Eltern darum bemühen, mit der Digitalisierung Schritt zu halten, fügte der Bundesdatenschutzbeauftragte hinzu.



Unionsfraktionschef Brinkhaus sprach sich indes für härtere Strafen aus. Das Hacken und Abschöpfen von Daten sei ein schwerer Eingriff in die Privatsphäre der Betroffenen, sagte er der "Rheinischen Post". Bislang könne das mit maximal drei Jahren Haft geahndet werden. Man müsse prüfen, das Strafmaß bei schweren Delikten anzuheben. Wenn sehr persönliche Dinge gestohlen würden, seien die Opfer mitunter für ihr ganzes Leben traumatisiert. Trotzdem werde der Datendiebstahl bislang nicht so bestraft wie ein einfacher Diebstahl, für den es bis zu fünf Jahre Haft geben könne.



Gegen den 20-jährigen Schüler, gegen den wegen des Hackerangriffs ermittelt wird, laufen laut dem Magazin "Der Spiegel" bei der Staatsanwaltschaft Gießen bereits drei Verfahren wegen des Verdachts auf Ausspähen und Fälschen von Daten. Weiter heißt es, es gebe zudem Indizien dafür, dass er im Netz rechtsextreme Positionen verbreitet habe.