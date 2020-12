Im Kampf gegen die Coronakrise lenkt Bundesentwicklungsminister Müller die Aufmerksamkeit auf die Milliardäre in der Welt.

Der Chef des US-Konzerns Amazon, Jeff Bezos, sei in den vergangenen Monaten um mehr als 70 Milliarden Dollar reicher geworden, sagte der CSU-Politiker der Funke-Mediengruppe. Das Nettovermögen von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg stieg teilweise an einem Tag um acht Milliarden Dollar. Er fände es angemessen, wenn superreiche Krisengewinner freiwillig mehr tun würden. Sie könnten in einen Solidaritätsfonds einzahlen, den die UNO auflegen müsste, oder direkt globale Impf-Initiativen unterstützen. Vorbildlich seien Microsoft-Gründer Bill Gates und dessen Frau Melinda, deren Stiftung sich in der Gesundheitsförderung engagiere. Derzeit fehlten der internationalen Initiative gegen das Coronavirus 28 Milliarden Dollar für die Entwicklung von Impfstoffen, Medikamenten und Therapien, so Müller.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 24.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 11.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 18.12.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 28.11.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 14.12.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 16.12.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 30.11.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 14.12.)

Ansteckung und Übertragung

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Positive Beispiele: Kann Deutschland von anderen Ländern lernen? (Stand 3.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 24.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.