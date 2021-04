Mit der deutschlandweiten Corona-Notbremse im überarbeiteten Infektionsschutzgesetz will die Bundesregierung einheitliche Mindest-Regelungen allerorten durchsetzen. Für das Modellprojekt im sächsischen Augustusburg dürfte dies bereits am Sonntag das Ende bedeuten. Bürgermeister Neubauer warf der Bundespolitik im Dlf vor, kein Ohr für kommunale Belange zu haben und die Menschen mit nicht nachvollziehbaren Kompromissen zu verunsichern.

Die 4.500-Einwohner-Gemeinde weist derzeit eine hohe 7-Tage-Inzidenz von 272 auf. Dabei machte der SPD-Politiker geltend, dass seine Gemeinde auch schon Werte zwischen 300 und 400 aufgewiesen habe und man sich in Absprache mit der Landesregierung "ganz bewusst" für ein Modellprojekt "unter Pandemiebedingungen" mit Öffnungen, täglichen Tests und digitalen Hilfsmitteln nach dem Motto "Wann, wenn nicht jetzt" entschieden habe. Trotzdem liege man im Mittelfeld mit vergleichbaren Regionen, in denen weiterhin keine Lockerungen gälten - und dies trotz tausender Besucher aus anderen Gemeinden. Dies belege, dass die Öffnungen in Maßnahmen Augustusburg "kein Inzidenztreiber" gewesen seien.

"Mehr Validität und Orientierung für die Zukunft"

Gerne hätte er das Projekt fortgesetzt, betonte der Bürgermeister und machte dabei geltend, dass "mit jedem weiteren Tag" die Validität der erhobenen Daten verbessert werde, welche von einem im Hintergrund arbeitenden Wissenschaftsteam fortlaufend ausgewertet würden. Zentral sei etwa gewesen: "Lernen, wie Infektionen geschehen und wie man sie am besten draußen hält". Konkret gebe es Anhaltspunkte und Hilfestellungen für die Zukunft: "Wer sagt uns denn, dass nach dem Sommer, wir alle geimpft sind, es keinen Immunescape gab und wir im nächsten Herbst nicht wieder dort stehen, wo wir letztes Jahr standen." Daher benötige man "Instrumente, die uns helfen, um mit dem Virus klarzukommen - mit Augenmaß und Verantwortung." Und dafür brauche es eben entsprechendes Datenmaterial, von dem auch andere Kommunen profitieren könnten. Zugleich räumte der Bürgermeister ein, dass er mit dem Projekt auch der örtlichen Wirtschaft helfen wolle, die andernfalls bald "nicht mehr weiter" wisse. Aber auch von diesen Erfahrungen schließlich könnten andere Regionen lernen.

"Menschen wie Erwachsene behandeln"

Weiter kritisierte Neubauer, dass auch die neuen Grenzwerte Logikdefizite aufwiesen, die für die Menschen nicht nachvollziehbar seien. Konkret bezog er sich auf die neue, bislang nicht relevante 165er-Inzidenz, ab der künftig Schulschließungen greifen sollen. Diese sei nicht zu erklären und vermutlich ein Ergebnis eines politischen Kompromisses: "Wie ist die zustande gekommen, gab es da etwa erst drei Werte, und dann hat man in einer Diskussion den Mittelwert gebildet?" Auch frage er sich, wie Ausgangsbeschränkungen vor Ort umgesetzt werden könnten. In diesem Zusammenhang plädierte der Augustusburger Bürgermeister dafür, "Menschen wie Erwachsene" zu behandeln. Er habe während des Modellprojekts erlebt, wie seine Bürgerinnen und Bürger "achtsam miteinander umgegangen" seien und dann auch sehr wohl bereit seien, Auflagen umzusetzen.

"Keine Stigmatisierung an Schulen"

In diesem Zusammenhang plädierte Neubauer dafür, den Kommunen weit mehr Eigenverantwortung einzuräumen und auf ihre Belange zu hören: "Warum schaffen wir nicht Infrastrukturen, wo wir Schülerinnen und Schüler sicher testen können? Und zwar nicht in der Klasse, nicht gegenseitig, nicht stigmatisierend, nicht den Infektionsfall in die Schule holend." Dies könne man auch dezentral vor Ort organisieren - wenn man nur mit den lokal Verantwortlichen spräche.



Das vollständige Interview aus unserer Sendung "Deutschland heute" hören Sie hier (Audio-Link).

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.