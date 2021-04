Das Tübinger Corona-Modellprojekt muss nach Angaben von Oberbürgermeister Palmer wegen der sogenannten Bundes-Notbremse beendet werden.

Ab Montag werde auch in Tübingen alles dicht sein - Theater, Handel, Schulen und Kitas, schrieb Palmer auf Facebook. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis sei mit 180 viel zu hoch. Palmer verwies darauf, dass der Wert in Tübingen selbst konstant bei unter 100 liege. Außerhalb der Stadt sei die Inzidenz dagegen bei 240.



Menschen in Tübingen können sich seit dem 16. März an mehreren Stationen kostenlos testen lassen. Mit einer Bescheinigung können die negativ Getesteten in Modeläden einkaufen, zum Friseur oder auch ins Theater gehen. Wegen großen Andrangs von außerhalb wurden die Tests auf Menschen aus dem Kreis beschränkt.

