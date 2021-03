Der mutmaßliche Drahtzieher des "Ibiza-Videos" kann nach Österreich ausgeliefert werden.

Das Bundesverfassungsgericht lehnte einen Eilantrag des Mannes ab. Er habe nicht hinreichend dargelegt, dass er in Österreich politisch verfolgt werde und ihn dort kein faires Verfahren erwarte, heißt es in dem Beschluss aus Karlsruhe.



Der 40 Jahre alte Privatdetektiv, der mit europäischem Haftbefehl gesucht wurde, war im Dezember in Berlin festgenommen worden. Das im Mai 2019 veröffentlichte Ibiza-Video hatte in Österreich zum Sturz der Regierung von konservativer ÖVP und rechtspopulistischer FPÖ geführt. Der damalige FPÖ-Chef Strache wirkte auf dem heimlich auf Ibiza aufgenommenen Video anfällig für Korruption.

